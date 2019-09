Saint-Etienne tente de faire revenir... Gasset !

Dimanche soir après la défaite contre le PSG (0-1), Sylvinho a répondu aux critiques sur le jeu très défensif de l'Olympique Lyonnais en conférence de presse.

Vous perdez dans les dernières minutes, mais on a eu l’impression que l’OL était un peu bloqué et n’arrivait pas à se défaire de la pression adverse. Quel est votre avis là-dessus ?

Je voulais attaquer et agresser l’adversaire mais ça a été difficile du fait de la qualité technique du PSG. Il y a une frustration avec ce but encaissé à la fin. On avait mis en place un système un peu différent pour protéger notre défense et aussi pour aligner nos deux attaquants Moussa (Dembélé) et Memphis (Depay).J’ai mis sur le terrain les joueurs les plus offensifs de l’équipe : Dembélé, Depay, Aouar, Reine-Adelaïde… Tous les joueurs présents sur le terrain étaient capables d’y être. Il restait très peu d’attaquants sur le banc. Je ne parlerais pas de manque d’ambition. Je parlerais plus de création de jeu. On a eu des manques là-dessus, oui, sur la conviction, aussi. Mais le PSG a une équipe exceptionnelle.Je suis insatisfait des résultats et de certaines performances. J’ai une équipe jeune, qui manque d’expérience, mais qui a de vraies qualités. On doit acquérir de la confiance. Les résultats m’attristent et me frustrent, surtout aujourd’hui avec une défaite à trois minutes de la fin après autant de sacrifices de la part des joueurs. Je dois donner de la confiance aux joueurs.On a très bien commencé le championnat, et après deux journées on m’a d’ailleurs demandé si on allait concurrencer le PSG pour la première place. J’avais répondu que non, car le chemin sera long. Il faut se restructurer, donner de la confiance à l’équipe, amener de la régularité dans les résultats.