Saint-Etienne : Puel sait que les Verts s'en sortent bien

C’est maintenant officiel. Le Sénégal ne disputera pas le prochain championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2020 prévu au Cameroun. Les lions locaux, battus aux tirs au but, ont été éliminés par la Guinée à Conakry.

Après sa victoire à l’aller (1-0), le Sénégal avait l’avantage avant le coup d’envoi du match retour des éliminatoires de la CHAN face à la Guinée. Les Sénégalais avaient pourtant bien débuté et avait même réussi à tenir en échec la Syli Nationale jusqu’à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Guinéens se montrent plus dangereux et réussissent à revenir au score à la 48ème minute de jeu grâce à Mamadou Ba Bangoura (48e, 1-0). Malgré quelques bonnes occasions de part et d’autre, le match se termine par sur ce score d’un but à 0 en faveur des Guinéens. Il aura fallu entendre les tirs au but pour départager les équipes. Dans cette exercice, le Sénégal manque considérablement de réussite. Le gardien de l’équipe guinéenne,

Sekouba

Camara, arrête 3 penalties sénégalais et offre la qualification à la Guinée.