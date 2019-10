Saint-Etienne : Puel félicite Amiens

LE DEBRIEF

Le @PSG_inside ne s'était plus imposé par 4 buts d'écart au Parc des Princes face à l'@OM_Officiel en compétition officielle depuis le 8 janvier 1978 #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) 27 octobre 2019

LES BUTS

LES TOPS ET LES FLOPS

MAURO ICARDI (8)

ANGEL DI MARIA (9)

KYLIAN MBAPPE (9)

BOUNA SARR (2) ET HIROKI SAKAI (3)

MAXIME LOPEZ (3)

LA FEUILLE DE MATCH

PSG

Navas (5)

Dagba (6)

Thiago Silva (cap) (6)

Kimpembe (7)

Bernat (6)

Herrera (6)

Marquinhos (6)

Verratti (7)

Mbappé (9)

Icardi (8)

Di Maria (9)

OM

Il n’y a pas eu de miracle sur la pelouse du Parc des Princes. Après une entame de match intéressante, l’OM a progressivement coulé face aux attaques parisiennes. Alors que Valère Germain a raté une belle occasion de débloquer la situation (10eme), les troupes de Thomas Tuchel sont montés en puissance au fil des minutes. Avec Marco Verratti et Angel Di Maria à la manœuvre, les Parisiens ont progressivement fait exploser le verrou adverse, Mauro Icardi (10eme, 26eme) et Kylian Mbappé (32eme, 44eme) se chargeant de tromper un Steve Mandanda abandonné par sa défense. C’est la première fois que le club de la Capitale marque autant de buts lors de la première période d’un Clasico, et le match était évidemment plié à la pause. Alors que les coéquipiers de Thiago Silva ont tranquillement pu gérer la seconde mi-temps, André Villas-Boas avait raison de parler d’une « différence abyssale entre les deux équipes ». L’OM a d’ores et déjà connu une telle déconvenue dans un passé pas si lointain (contre l’OL en 2002 et face à Monaco en 2017), mais il va être délicat de se relever de ce 4-0. Et ceci malgré un léger mieux au retour des vestiaires. Si les Parisiens ont pu faire le plein de confiance avec une victoire qui leur permet de prendre huit d’avance sur leur premier poursuivant, Nantes, les partenaires de Steve Mandanda se retrouvent dans une position délicate avant d’affronter Monaco (en Coupe de la Ligue), Lille et Lyon. Aujourd’hui, l’écurie du président Jacques-Henri Eyraud ne compte que deux longueurs de retard sur le podium, mais cette prestation illustre les limites de la formation olympienne.Alors que les deux équipes sont toujours dos à dos, Germain se procure la première vraie situation de la rencontre (10eme). Parfaitement servi par Payet, l’ancien Monégasque peut reprendre au point de penalty, mais sa frappe du pied gauche ne trouve pas le cadre du but de Navas. Un raté suivi quelques instants plus tard par l’ouverture du score du PSG. On connait la suite…Sur le côté droit aux abords de la surface de l’OM, Di Maria est au duel avec Sakai. Après un crochet, l’ancien sociétaire du Benfica Lisbonne, du Real Madrid et de Manchester United se met sur son pied gauche et adresse un centre parfait pour Icardi. Oublié par B.Kamara, qui est trop court pour intervenir, l’Argentin est en position idéale pour placer une tête piquée. S.Mandanda repousse sur sa ligne, mais le joueur prêté par l’Inter Milan a parfaitement suivi pour marquer du pied droit dans le but vide.Après une nouvelle perte de balle de Rongier, Di Maria sert en retrait Verratti. Aux 20 mètres, le milieu de terrain italien a tout le temps pour déclencher une merveille d’ouverture pour Icardi. Parti dans le dos de B.Sarr, l’Argentin devance la sortie de S.Mandanda pour placer un coup de tête qui termine dans le but vide.Idéalement lancé par Verratti, Di Maria part à la limite du hors-jeu côté droit. Couvert par B.Sarr au départ de l’action, l’Argentin échappe au marquage de Sakai avant de centrer en retrait pour un Mbappé qui n’a plus qu’à marquer dans le but vide.A la suite d’une passe magnifique de Verratti pour casser les lignes, Di Maria sort le grand jeu avec un extérieur du pied gauche pour lancer Mbappé en profondeur. Alors que B.Sarr est pris de vitesse, le Tricolore déclenche une frappe du pied droit pour le 4-0. S.Mandanda touche le ballon, mais cela n’empêche pas le 2eme but du Tricolore.Préféré à Edinson Cavani, l’attaquant international argentin n’a pas raté ses premiers pas lors d’un Clasico. Au contraire. Auteur d’un doublé, le joueur prêté par l’Inter Milan a parfaitement profité des limites de la défense marseillaise. Avec un peu plus de réussite (23eme, 29eme), le natif de Rosario aurait pu terminer avec un triplé, mais il n’y a pas grand-chose à lui reprocher. Buteur lors des 5 derniers matchs officiels du PSG, il s’agit d’une vraie bonne pioche qui va certainement mériter un gros investissement l’été prochain.Mauro Icardi et Kylian Mbappé ont marqué un doublé, mais il faut souligner la performance XXL de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, du Real Madrid et de Manchester United. L’Argentin est tout simplement impliqué dans les quatre buts du club de la Capitale.Dans la lignée de son triplé face au Club Bruges, le Tricolore a été beaucoup trop fort pour les défenseurs marseillais. Après avoir profité d’une offrande d’Angel Di Maria pour inscrire son premier but (32eme), l’ex-Monégasque a remis ça juste avant la pause (44eme). De retour dans le onze de départ de Thomas Tuchel, le champion du monde 2018 devient le seul jouer de l’histoire à avoir marqué lors de quatre Clasicos de suite. PasAlors que l’international japonais a vécu un calvaire face à Angel Di Maria, cela n’a pas été beaucoup mieux pour mieux pour l’ancien Messin. Concerné par trois des 4 buts parisiens, le numéro 17 est beaucoup trop léger au niveau défensif. C’est encore plus flagrant face à un tel adversaire.Aligné aux côtés de Valentin Rongier et Kevin Strootman, le Bleuet n’a pas fait le poids sur la pelouse du Parc des Princes. Avant de céder sa place à la pause, le milieu de terrain phocéen a été dépassé par les événements. Alors que l’OM était positionné trop bas, le numéro 27 n’a pas été en mesure d’apporter sa touche technique.Temps nuageux – Pelouse en très bon état: M.Bastien (: Icardi (10eme et 26eme) et Mbappé (32eme et 44eme) pour le PSG: Dagba (39eme) et Bernat (59eme) pour le PSG – Sakai (62eme) pour l’OM: Aucune: Rico (g), Ab.Diallo,, Draxler, Choupo-Moting: T.TuchelS.Mandanda (cap) () – B.Sarr (), B.Kamara (), Caleta-Car (), Sakai () – Rongier (), Strootman (), M.Lopez () puis Amavi (46eme –) – Germain () puis M.Sanson (82eme), Benedetto () puis M.Aké (80eme), Payet (: Y.Pelé (g), A.Gonzalez, Radonjic, Khaoui: A.Villas-Boas