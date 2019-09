Saint-Étienne : Printant évoque son avenir

En conférence de presse ce mardi, l'entraîneur de Saint-Étienne Ghislain Printant a évoqué son avenir alors que ses jours semblent comptés.

Printant : « Dans ma vie, je n'ai jamais baissé les bras »



🎙️ Romain #Hamouma: "On est à fond avec le coach. C’est une période difficile, mais on doit être solidaires de notre entraîneur comme lui l’est avec nous. Il faut lui rendre la confiance qu’il nous a accordée." pic.twitter.com/8S0Y2wY2xj

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 24, 2019

Je suis quelqu’un qui a beaucoup travaillé pour arriver là où je suis. C’est cet esprit-là que je veux insuffler à mon groupe. J’entends la colère des supporters qui est légitime. J’espère que l’on répondra présent demain, pour eux et pour le club.Je sens un groupe réceptif, mais il faut cesser de parler. J’attends des actes forts de mes joueurs. Je veux gagner et on va gagner. Je crois en cette équipe. Je ferai tout pour que ces garçons-là retrouvent le chemin de la victoire.Je ne me pose pas cette question. Ils ont devant eux quelqu'un d'honnête et de travailleur, qui leur sert de bouclier. À Angers (1-4 dimanche), j'ai écouté et surtout entendu la colère des supporters. Je comprends qu'ils soient malheureux. Après, j'ai montré aux joueurs qu'il y a un chef. C'est à moi de les amener à la victoire contre Metz afin que les joueurs puissent reconquérir le public. C'est à nous à les amener. Notre devoir est là.Non ! J’ai eu un entretien avec Roland Romeyer . Ce que l’on s’est dit reste entre lui et moi. ll faut faire abstraction de tout ce qui peut s'écrire.Je n'ai pas à répondre à cette question car pour moi, elle n'est pas d'actualité. Je suis l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne et je compte le rester le plus longtemps possible.Dans ma vie, je n'ai jamais baissé les bras. Il m'a fallu toujours prouver et énormément travailler. On peut m'accorder cette qualité, même si on me trouve beaucoup de défauts. Je ne fuis pas mes responsabilités devant mes dirigeants, les médias et nos supporters. Je suis en première ligne. C'est normal.