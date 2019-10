Saint-Etienne : Les Verts se séparent de Printant (officiel)

A quelques jours du derby, Saint-Etienne a indiqué que Ghislain Printant avait été suspendu de ses fonctions d'entraîneur, via un communiqué publié ce vendredi.



⚠️L’ #ASSE a décidé de suspendre Ghislain Printant de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle à compter de ce vendredi. Ghislain Printant sera prochainement reçu par la direction du club pour un entretien relatif à une éventuelle rupture de son contrat de travail. pic.twitter.com/mkiZNwQbXW

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 4, 2019

C’est désormais officiel, Ghislain Printant ne sera pas sur le banc de Saint-Etienne lors du choc de dimanche soir contre l’OL (9eme journée de Ligue 1) . Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Verts, le successeur de Jean-Louis Gasset a été suspendu de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. « L’AS Saint-Etienne a décidé de suspendre Ghislain Printant de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle à compter de ce vendredi, peut-on lire dans un communiqué. G» Après avoir été invité à démissionner, l’ancien coach de Bastia est finalement poussé dehors, Claude Puel ayant été choisi pour prendre la suite à la tête des coéquipiers de Loïc Perrin. Sans club depuis février dernier et son départ de Leicester City, l’ex-entraîneur de Monaco, de Lille, de Lyon, de Nice et de Southampton débarque avec un contrat de deux ans et demi à la clé.