Saint-Etienne : Le coup de gueule de Larqué

En colère, l'ancien capitaine des Verts s'en est pris aux joueurs stéphanois sur RMC.

Stéphane Ruffier en prend pour son grade

L'AS Saint-Etienne est au bord du précipice. À seulement deux points de la place de barragiste, les Verts, battus 2-0 par Lyon dans le derby dimanche soir, sont plus que jamais à la lutte pour ne pas descendre en Ligue 2 . Une situation qui agace au plus haut point Jean-Michel Larqué, qui a vertement réagi sur RMC. L'ancien capitaine stéphanois fustige l'attitude des joueurs : "Il faut craindre le pire, c'est une bonne peur, s'imaginer que le club peut descendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des supporters, et j'en suis un, qui sont dans ce cas-là. Sauf qu'il y a une catégorie de personnes qui ne s'imaginent pas que l'ASSE est en danger: ce sont ceux qui portent le maillot vert aujourd'hui", estime le consultant, qui a ensuite chargé des joueurs "nuls et non investis."Si Larqué estime que certains sont exempts de tout reproche, comme William Saliba, Wesley Fofana ou le vétéran Matthieu Debuchy, il condamne l'attitude des autres cadres de l'équipe. L'ancien compère de Thierry Roland n'y va pas par quatre chemins pour pointer du doigt l'attitude de certains joueurs, n'hésitant pas à remettre des statuts en cause : "Quand je pense que Yann M'Vila avait des exigences en début de saison pour que ce soit untel qui soit entraîneur. Cela fait des années qu'il n'a pas marqué un but ni fait une passe décisive. Il veut être exigeant ce monsieur ? Et je pourrais en citer d'autres. Quand je pense qu'un agent dit de son joueur qu'il est une légende et qu'on écarte pas une légende... Mais il faut leur dire que l'ASSE a existé avant eux, qu'elle a eu une histoire avant eux. Que Michel Platini soit une légende, que Dominique Rocheteau soit une légende, mais Stéphane Ruffier une légende, de qui se moque-t-on ?" affirme un Jean-Michel Larqué très remonté.Une chose est sûre, la situation devient irrespirable à Saint-Etienne, et il ne manque pas grand chose pour que le chaudron ne déborde du côté du Forez....