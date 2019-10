Saint-Etienne : l'ancien président Yves Guichard est mort

CAF have reportedly ordered a replay for the first round Champions League tie between Zamalek and Generation Foot after the recent controversy. Full story: https://t.co/yU2mQp6S7U pic.twitter.com/MBaQZQnVtW — Kick Off (@KickOffMagazine) 8 octobre 2019

Affaire Zamalek-Génération : La décision de la Caf est tombée ! https://t.co/AFNTwzcfkp pic.twitter.com/6TWYCWE3xW — sportsenegal.com (@sportsenegal) 8 octobre 2019

BREAKING: According to reports @ZSCOfficial Vs Generation Foot to be replayed in Cairo after the Senegalese side refused to face Zamalek at Borg El Arab. — KingFut.com (@King_Fut) 8 octobre 2019

La rencontre retour des 16èmes de finale de la Ligue des champions africaine , entre les Sénégalais deet des Egyptiens duaura finalement lieu. C’est ce qu’a décidé la commission des compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAF) lors d'une réunion tenue ce mardi après-midi. Le match, dont la date n’est toujours pas fixée, se jouera au. Il convient de rappeler que l’écurie sénégalaise a refusé de jouer, la semaine dernière, après que les dirigeants égyptiens aient changé le lieu et le stade de la rencontre sans raison valable. A l’aller, les partenaires des’étaient imposés 2 à 1 à. Plus d'informations à venir...