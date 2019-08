Saint-Etienne : Aholou arrive en prêt de Monaco

C'est officiel depuis ce jeudi. L'international ivoiriens Nicolas Pépé a signé pour quatre ans à Arsenal, un club qui a vu trois de ses compatriotes porter son maillot. Les voici.

Kolo Touré , défenseur (2002-2009)

Eboué Emmanuel , latéral (2004-2011)

Gervinho , attaquant (2011-2013)

Arrivée à Arsenal à l’été 2002 à Arsenal, il entre dans l’histoire du football ivoirien âgé d’un peu plus de 20 ans en étant le premier joueur du pays à fouler les pelouses de Premier League. Dès sa première année, le mythique Arsène Wenger lui fait confiance puisqu’il ne disputera pas moins de 51 matchs ! Là encore, l’histoire lui donnera raison puisque les Gunners parviendront à glaner le Community Shield. Un départ idéal pour Kolo Touré, qui va vite se faire remarquer autant que craindre sur toutes les pelouses du Royaume. 7 saisons plus tard, l’homme est devenu incontournable à Arsenal. Il sera une pièce maîtresse de la dernière équipe du club à remporter le titre de champion d’Angleterre, en 2004. Cette saison-là, il disputera 37 matchs sur 38. Il permettra aux Gunners de vivre leurs dernières années fastes en remportant également 2 coupes d’Angleterre (2003 et 2005) ainsi qu’un Community Shield (2002 et 2004).A l'image de Kolo Touré , Emmanuel Eboué a lui aussi passé 7 années chez les Gunners . Arrivé à l'été 2004 , celui qui faisait parti des meilleurs latéraux droit de premier league a lui aussi laissé ses traces dans le club de la capitale anglaise . Avec 215 matches disputés sous la tuniques des Gunners pour 10 buts et 15 passés dé , Emmanuel Eboue a notamment remporté une FA cup en 2005 et disputé avec Arsenal une finale de ligue des champions (2006 , Arsenal vs Barcelone)Comme son compatriote Nicolas Pépé , Yao Kouassi Gervais ''Gervinho'' a lui aussi atterrit chez les Gunners après un excellent passage au LOSC . Apres deux saison passées (2011-2013) dans le club dirigé dans le temps par Arsène Wenger , Gervinho a disputé 164 matches pour 12 buts et 11 passes dé.