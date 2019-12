🔴Sadio Mané termine l'année 2019 par une nouvelle distinction !

AprĂšs leur succĂšs en Coupe du Monde des clubs, les joueurs de JĂŒrgen Klopp ont enchaĂźnĂ© en Premier League en s'offrant le scalp de Leicester. Un succĂšs sans appel (4-0), qui permet Ă Liverpool de porter Ă 13 points son avance en tĂȘte du classement. Pour autant, Ă©voquer le titre est toujours tabou pour le manager des Merseysiders :



Klopp 💬 : “Aucun des managers n’a de problĂšmes pour jouer le lendemain de NoĂ«l. Mais jouer les 26 et 28 dĂ©cembre est un crime. (...) Personne ne nous Ă©coute. (...) Le corps a besoin d’un certain temps pour rĂ©cupĂ©rer."

« Le titre est-il dĂ©jĂ dans la poche ? Je n'en ai vraiment rien Ă faire. J'ai Ă©tĂ© confrontĂ© Ă cette question un certain nombre de fois dĂ©jĂ ce soir, et avec tout ce qui nous entoure, la plus grande qualitĂ© de mes garçons, c'est qu'ils n'Ă©coutent pas vraiment. Nous sommes entiĂšrement concentrĂ©s sur ce que nous avons Ă faire. Je suis trĂšs douĂ© pour faire la fĂȘte, mes amis vous le diront, mais je ne veux jamais faire la fĂȘte sans raison. S'il y a quelque chose Ă cĂ©lĂ©brer, je vous le dirai. En attendant, on continue Ă travailler. C'Ă©tait un bon match. Le dĂ©but Ă©tait bon et la fin Ă©tait vraiment bonne et entre les deux on a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de bon football et beaucoup de belle dĂ©fense », a estimĂ© Klopp en confĂ©rence de presse au terme du match.