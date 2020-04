Le recordman des victoires en Ballon d'Or a choisi son but, contre Manchester United, en finale de la Ligue des Champions, disputée à Rome en 2009. Un but marqué de la tête et ayant offert le trophée à deux oreilles au club Catalan. "Il était difficile d’imaginer que j’aurais l’opportunité de marquer un but de la tête en ayant un défenseur comme Ferdinand près de moi, mais le ballon s’est dirigé vers moi pour que je puisse le pousser au fond des filets", a-t-il indiqué. Leo a trouvé la lucarne opposée d'Edwin Van Der Saar sur un joli centre de Xavi Hernandez. Il a repris le ballon de la tête, entre Vidic et Ferdinand, les deux géants de la défense des Red Devils à l'époque. "C’était un but très important pour plusieurs raisons : pour l’équipe, pour la façon dont cette finale a été jouée et pour moi. C’est l’un de mes buts préférés. Après avoir manqué la finale de 2006 à cause d’une blessure, c’était très spécial de jouer cette finale et de marquer", a-t-il conclu. A lire aussi >> FC Barcelone : Pour son entraîneur, Messi finira sa carrière au Barça