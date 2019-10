🔴OFC: Sadio Mané élu meilleur joueur africain du mois d'Octobre !

Et Ronaldo met un ciseau aux meilleur gardien de l'histoire pic.twitter.com/JjlFZutGFj — Anthony (@Anthoo_1997) 13 mars 2019

« Si vous me demandez de choisir, je dirais quand mĂȘme le but contre la Juventus : le ciseau retournĂ© (avril 2018 en Ligue des Champions). Parce que c'est un but que j'essayais de marquer depuis des annĂ©es. LĂ , c'est arrivĂ© Ă un moment crucial, dans un match important, face Ă une grande Ă©quipe et un gardien exceptionnel, Buffon. Regardez la hauteur Ă laquelle je prends la balle. Plus de 2,40 m. C'est incroyable. Pour moi, c'est un des plus beaux ciseaux retournĂ©s jamais marquĂ©s. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait », a-t-il avouĂ©.