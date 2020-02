🔴FLASH - Liverpool: Sadio Mané reprend l’entraînement collectif !

Voir cette publication sur Instagram







































BlessĂ© aux ischio-jambiers le 23 janvier dernier face Ă(2-1) et Ă©loignĂ© du rectangle vert depuis, la superstar sĂ©nĂ©galaise de Liverpool,, a repris l’entraĂźnement lundi avec ses coĂ©quipiers qui revenaient de mini-vacances.Alors que son retour Ă la compĂ©tition Ă©tait annoncĂ© pour la fin de la semaine, le "Ballon d'or africain 2019" effectue donc son grand "come-back" sur les pelouses plus vite que prĂ©vu pour le plus grand plaisir des supporters des "Reds" et des "Lions de la TĂ©ranga".AprĂšs avoir manquĂ© deux rencontres de Premier League face Ă(2-0) et(4-0) et le match deface Ă(2-2), l'enfant dedevrait donc postuler Ă une place dans le groupe deen vue du dĂ©placement Ăsamedi prochain en championnat.Il convient de rappeler que, persĂ©vĂ©rant, comme Ă son habitude,n’a pas souhaitĂ© prendre de vacances la semaine Ă©coulĂ©e, prĂ©fĂ©rant poursuivre sa convalescence au centre d’entraĂźnement de son club. Ses efforts ont ainsi Ă©tĂ© rĂ©compensĂ©s !A lire aussi >> Premier League: une prime astronomique pour Liverpool en cas de sacre !