Sondage : Sadio Mané peut-il remplacer Lionel Messi au Barça ?

Le FC Kilmarnock a annoncé le weekend dernier le retour sous ses couleurs du milieu de terrain des "Léopards" de la République Démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu Ngangu (33 ans, 41 sélections). Sans employeur depuis l’été 2019, l’ancien pensionnaire du PSG (2006-2009), de West Bromwich Albion (2009-2015) et de Norwich City (2015-2017) s’est engagé jusqu’à la fin de l’année 2020 en faveur du club dont il porta les couleurs deux saisons durant, entre 2017 et 2019, dont une en prêt du Celtic Glasgow. A bientôt 34 printemps, l’enfant de Bumbu (RD Congo) compte encore nous régaler, lui qui a récemment déclaré qu’il n’a pas encore pris sa retraite internationale. >> RD Congo : Mulumbu nie avoir pris sa retraite internationale Du côté du Rugby Park, Mulumbu retrouvera ainsi son compatriote Aaron Tshibola (25 ans).Le roc défensif des Aigles du Mali Kiki Kouyaté change de club mais pas de pays. L’ancien pensionnaire de l’EFC Medine de Bamako (Mali) et du Sporting Lisbonne (Portugal) quitte l’ES Troyes (Ligue 2) pour le FC Metz (Ligue 1). Un transfert officialisé mardi dernier par le club lorrain. L’enfant de Bamako a paraphé un bail de quatre ans en faveur des "Grenats", jusqu’en 2024. Il reste sur une saison aboutie et prometteuse en Ligue 2 française (33 matchs et 7 buts). Du côté du Stade Saint-Symphorien, Kouyaté retrouvera ainsi ses compatriotes Mamadou Fofana (22 ans, 16 sélections) et Boubacar Traoré (19 ans).Mario Lemina de retour au "Royaume de sa Majesté". Douze mois après son départ en prêt de Southampton pour Galatasaray, le milieu de terrain international gabonais rejoint Fulham FC, toujours en prêt. La prestigieuse écurie londonienne, qui retrouve l’élite anglaise cette saison, a déboursé 2,2 millions d’euros dans l’opération, assortie d’une option d’achat automatique en cas de maintien des "Cottagers" en Premier League à la fin de l’exercice footballistique. >> Premier League: calendrier et résultats Sous contrat avec les "Saints" jusqu’en juin 2022, l’ancien pensionnaire de l’OM (2013-2016) et de la Juventus (2015-2017) retrouvera ainsi plusieurs stars africaines du côté du Craven Cottage à l’image de André Zambo Anguissa (Cameroun), Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire) ou encore Neeskens Kebano (RDC) et Ibrahima Cissé (Guinée).Les buteurs sénégalais ont le vent en poupe en Anatolie. Alors que l'expérimenté canonnier des Lions, Papiss Cissé (34 ans, Alanyaspor), a terminé deuxième meilleur buteur du championnat turc 2019-2020 avec 22 réalisations, l’un de ses jeunes compatriotes vient de poser ses valises à Göztepe. A lire aussi >> Papiss Cissé, 3ème meilleur buteur africain de la saison 2019/2020 La prestigieuse écurie d’Izmir, 11eme de Süper Lig lors de l’exercice écoulé, a annoncé mercredi dernier l’arrivée en prêt (avec option d’achat) de Cherif Ndiaye, en provenance du HNK Gorica. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club croate la saison dernière, l’enfant de Dakar s’est engagé jusqu’en juin 2021. Du côté du Doğanlar Stadium, Ndiaye retrouvera ainsi son illustre compatriote Lamine Gassama (30 ans, 43 sélections).Après une demi-heure de jeu sur le terrain de Dijon en ouverture de la Ligue 1 , on ne reverra plus Casimir Ninga sur les terrains français cette saison. Comme annoncé, l’attaquant international tchadien d’Angers a été prêté à Sivasspor après avoir satisfait à la visite médicale d’usage. L’enfant de Mandoul (Tchad), arrivé au SCO l’été dernier, s’est engagé pour une saison en faveur du 4eme de Süper Lig, qui disposera d’une option d’achat. Âgé de 27 ans, l’ancien pensionnaire du FC Renaissance de N'Djaména (Tchad) et de l’AS Mangasport de Moanda (Gabon), dispose encore de trois années de contrat avec le club angevin. Du côté du Stade du 4-Septembre de Sivas, Ninga retrouvera ainsi plusieurs stars africaines à l’image du buteur malien Mustapha Yatabaré ou encore des canonniers ivoiriens Arouna Koné et Max-Alain Gradel.