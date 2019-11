Sadio Mané : « Le racisme n’a pas sa place dans le football »

En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Lukasz Piszczek figurerait dans les petits papiers du PSG. L'international polonais a profité d'un entretien accordé à Przeglad Sportowy pour réagir à cette rumeur, et afficher clairement sa volonté de prolonger avec les Schwarz-Gelben.

Piszczek : « Je donne la priorité au Borussia »

Depuis son arrivée sur le banc du PSG à l'été 2018, Thomas Tuchel a fait venir plusieurs joueurs passés par la Bundesliga, tels que Thilo Kehrer, Juan Bernat ou encore Eric Maxim Choupo-Moting.Le nom de Julian Weigl est ainsi revenu à maintes reprises lorsque le club de la Capitale était à la recherche d'une sentinelle. Ces derniers jours, c'est un autre membre des Borussen qui a été annoncé comme étant dans le viseur des dirigeants parisiens, à savoir Lukasz Piszczek Cette piste n'est pas dénuée de sens, dans la mesure où l'avenir de Thomas Meunier est toujours incertain et que le Polonais sera libre de tout contrat en juin prochain. Malgré tout, cette rumeur en a étonné plus d'un. « C'était une surprise pour moi aussi, » a avoué le latéral du Borussia au quotidien polonais Przeglad Sportowy. Le joueur de 34 ans est néanmoins assez clair : son souhait est de poursuivre l'aventure dans le club de la Ruhr. «, et nous verrons si les dirigeants seront sur la même longueur d'onde que moi, a-t-il révélé. J'ai l'intention de jouer au football jusqu'en 2021. » Et Piszczek est certain de pouvoir encore rendre de fiers services. « Certains peuvent penser qu'en raison de mes 34 ans, je vais me retrouver libre en juin, a-t-il reconnu. Mais quand je regarde les statistiques, je constate que je ne suis pas le plus lent. C'est pourquoi je préfère le terme "expérimenté" à celui de "vieux". »