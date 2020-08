« Sadio Mané et Mohamed Salah sont deux joueurs explosifs »

Yaâkoubi au chevet du CAB

Khatoui relève Tasco chez les Verts

Saïd Saïbi à l'AS Rejiche

C'est ce mardi que doit être signé le contrat engageant Kaïs Yaâkoubi à la tête du Club Athlétique Bizertin. L'ancien coach de l'USM, ASM, EOGK, SG, EGSG, ESBK... a rejoint un accord en vertu duquel il va succéder à Sofiène Hidoussi qui a démissionné la semaine dernière. Yaâkoubi avait auparavant posé la condition de payer les émoluments en retard revenant aux joueurs afin de donner son feu vert et signer un contrat. Dimanche dernier, lors du nul (0-0) concédé devant l'Union Sportive de Ben Guerdane, c'est Karim Touati assisté par Zied Laâroussi qui a conduit la formation cabiste. L'ancien avant-centre du Club Africain, 54 ans va inaugurer sa nouvelle aventure dimanche prochain (18h) à Sfax contre le Club Sportif Sfaxien dans le cadre de la 18e journée du championnat national. Depuis novembre 2016, et son passage au Club Africain, Yaâkoubi n'a plus entrainé en Tunisie. Le CAB est lanterne rouge avec 12 points, ex aequo avec la Jeunesse Sportive Kairouanaise.Le Club Sportif de Hammam-Lif a nommé Chokri Khatoui à la tête de sa barre technique à la place de Nabil Tasco, démissionnaire après la défaite (3-0) sur la pelouse du Croissant Sportif de Chebba. L'ancien coach de l'ESM, OSB, ASG, USBG, ST... débutera dimanche prochain à domicile dans le derby contre l'Avenir Sportif de Soliman. Khatoui restera la saison prochaine 2020-2021 au cas où les Verts assurent leur maintien dans la suite de la saison 2019-2020 où ils se trouvent 12e, ex aequo avec l'ES Metlaoui, un petit point de plus que le tandem des lanternes rouges, le CA Bizertin et la JS Kairouanaise.Après avoir échoué à conclure un accord avec Walid Chettaoui, le nouveau promu en L1, l'Avenir Sportif de Rejiche a trouvé un deal avec Saïd Saïbi qui exerçait jusque-là comme adjoint de Lassaâd Dridi au Club Africain. D'ailleurs, Chokri Zaâlani est pressenti pour le relever au club de Bab Jedid. Said Saibi commencera son exercice à Rejiche le 10 août. L'ASR a vivement remercié le club de Bab Jedid pour avoir accepté de laisser partir Saïbi qui succède à Hassène Gabsi, parti exercer en Arabie Saoudite.