Sadio Mané désigné meilleur joueur de Premier League par Danny Murphy

La star sénégalaise, promise au plus bel avenir, trône déjà au sommet du football mondial.Époustouflant cette saison (15 buts et 9 passes décisives), le 4e du classement du Ballon d'Or 2019, a séduit les supporters et les observateurs.Dans une déclaration au Daily Mail, l’ancien joueur du club de la Mersey Danny Murphy a désigné le Lion de la Teranga comme meilleur joueur de Premier League cette saison.« Personne ne mérite plus le prix du joueur de l’année que l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané. Il a largement participé à de nombreuses victoires des siens. Il est très solide et bon dans les airs en plus sa vitesse et sa capacité de tir sont exceptionnelles...Robertson aime certainement jouer derrière lui parce qu’il connaît le travail défensif que fournit Mané» a déclaré l'ex international anglaisA lire aussi >> Premier League: les 50 buts d’Aubameyang à la loupe (vidéo)