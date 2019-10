Wenger: «Le Ballon d’or européen doit revenir à Mané !»

DEUX GRANDS ESPOIRS SUIVIS PAR LE PSG

Après Mauro Icardi cet été, le PSG se penche sur la situation d’autres joueurs argentins. D’après plusieurs médias sud-américains, dont TNT Sports, des émissaires du club de la capitale sont attendus à Buenos Aires. Et pas n’importe où : dans la nuit de mardi à mercredi, Boca Juniors reçoit River Plate à la Bombonera.Le gardien Esteban Andrada en fait partie. Le portier de 28 ans serait suivi depuis quelques temps par le champion de France d’après le média argentin. Il faut dire que ses récentes performances ont de quoi séduire. Le natif de San Martin a commencé la saison en passant sept matchs consécutifs sans encaisser le moindre but. Un record dans l’histoire du championnat argentin. Le gardien de 28 ans a fait ses débuts avec l’Albiceleste lors d’un match amical joué au Maroc au printemps. Sélectionné pour la Copa America, il avait du y renoncer en raison d’une blessure au genou.Mais Esteban Andrada n’est pas le seul joueur à avoir l’attention des dirigeants parisiens. Exequiel Palacios et Lucas Martinez . Le premier est un milieu de terrain polyvalent de 21 ans. Le second est un défenseur central de 23 ans. Les deux joueurs ont été formé à River Plate avant de briller sur la pelouse du Monumental puis jouer avec l’Argentine. Des parcours qui ne laissent pas insensibles d’autres grosses écuries européennes telles que l’Inter Milan ou le Real Madrid. Dès 2017, Lucas Martinez c’était illustré avec ce magnifique but. De quoi faire rêver les dirigeants mais également les supporters parisiens. Le champion de France pourrait poursuivre sa montée en puissance en Amérique du Sud en recrutant de grands espoirs du football international. Prometteur pour la suite. A condition que ses joueurs s’illustrent lors du Superclassico.