Sadio Mané, nouveau roi d'Afrique !

Représentante et épouse de Mauro Icardi, Wanda Nara entretient le flou sur l'avenir de l'attaquant argentin, prêté par l'Inter au PSG.

Wanda Icardi : "On verra..."

Éclipsé jusqu'alors par les feuilletons des prolongations éventuelles de Kylian Mbappé et Neymar, le dossier de l'avenir de Mauro Icardi a également une importance notable au Paris Saint-Germain. Parce que le buteur argentin empile les buts comme des perles, déjà, depuis son arrivée dans la capitale (14 réalisations en 18 matches toutes compétitions confondues). Et parce qu'Edinson Cavani est proche de la fin de son histoire à Paris. Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat de 70 millions d'euros à la fin du mercato estival, Icardi récolte les fruits d'une acclimatation parfaite. Thomas Tuchel loue régulièrement son profil technique. Leonardo n'en fait pas moins. Mais le directeur sportif du PSG répète également que rien n'est acté.Une posture adoptée par l'épouse et représentante de Mauro Icardi. Présente ce mardi sur le plateau d'une émission de téléréalité italienne, Wanda Nara a jeté le flou sur l'avenir du goleador. « Est-ce qu'il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain », a-t-elle lâché dans des propos relayés par Eurosport. « On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y’arriver...». Réputée pour son franc-parler, la femme d'affaires reconnait néanmoins que tous les feux sont au vert en France pour Icardi. « Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra... ». Une chose est sûre : le PSG aura de la concurrence, bien qu'il parte avec une longueur d'avance. De l'autre côté des Alpes, certains médias font état de l'intérêt de la Juventus pour un avant-centre qui n'a plus à faire ses preuves en Serie A.