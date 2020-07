"Sadio Mané aurait dû remporter le prix The Best 2019"

Le PSG serait disposé à laisser Neymar repartir en Catalogne en cas d’offre satisfaisante du FC Barcelone, d'après les médias espagnols.

Leonardo confiant pour garder Neymar



Malgré un contexte inédit avec la crise du Covid-19 et une situation financière inquiétante, le FC Barcelone continue d'alimenter les rumeurs au sujet de Neymar. La presse espagnole et plus précisément le quotidien AS viennent de relancer la saison 2 du feuilleton de l’attaquant brésilien. L'été dernier avait été marqué par les nombreux rebondissements qui ont tenu en haleine les supporters des 2 clubs. Et si ce cru 2020 s'annonce plus calme, le média madrilène affirmeLe directeur sportif parisien, Leonardo, se consacrerait au dossier Kylian Mbappé. Le cas de Neymar passerait au second plan. «», avait indiqué, il y a quelques semaines, le patron du sportif au sujet du brésilien dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. Une offre des Blaugrana pour Neymar lors des prochaines semaines reste peu crédible pour le moment. Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, doit déjà régler plusieurs cas épineux avec la prolongation de Lionel Messi et la situation préoccupante d'Antoine Griezmann...