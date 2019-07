Sabri Lamouchi relève un peu le bilan, mais les entraîneurs français s’exportent toujours aussi mal

Nommé à Nottingham Forest, Sabri Lamouchi relève légèrement le bilan des entraîneurs français. Mais la saison prochaine encore, ils seront très peu à s’exporter.

Zinédine Zidane se sentira moins seul. Avec la nomination de Sabri Lamouchi sur le banc de Nottingham Forest, l’entraîneur du Real Madrid n’est plus le seul Français à travailler dans l’un des pays du cinq majeur en Europe. Mais on triche un peu. Parce que Nottingham Forest évolue en deuxième division et qu’on est obligés de passer par ce petit subterfuge pour relever le triste bilan des coachs français. En 2019-20, ceux-ci s’exporteront toujours aussi mal, et il faudra compter sur l’unique Zizou pour les cinq grands championnats européens. En élargissant à d’autres ligues moins prestigieuses, on ajoutera Karim Belhocine à Charleroi et Fabien Mercadal au Cercle Bruges, en première division belge.

Blanc, Garcia et Puel peuvent encore y croire

Si les joueurs français s’exportent extrêmement bien (ils font peut-être même figure de référence), les entraîneurs sortent plus difficilement de l’Hexagone. Paradoxal, quand on sait que Didier Deschamps et Zinédine Zidane se disputaient le titre de meilleur entraîneur du monde en 2018. Pour tenter d‘améliorer son bilan, le football français peut toujours se dire que l’intersaison n’est pas terminée et que de rares bancs sont encore à saisir, comme celui de Newcastle, qui s’intéresse à Patrick Vieira (Nice). Laurent Blanc, Claude Puel, Rudi Garcia, qui ont tous un CV costaud, voire Bruno Genesio, peuvent aussi espérer décrocher un poste.

L’Angleterre fait encore pire que la France

Avec un seul représentant dans un des cinq grands championnats (on exclut la Ligue 1, forcément), la France est devancée par huit pays qui comptent au moins deux représentants. C’est le cas du Portugal et de l’Espagne, qui sont les grands maîtres en la matière en ce moment. L’Argentine et l’Allemagne suivent de près, mais aussi d’autres pays plus inattendus comme la Croatie, la Suisse, l’Autriche et les Pays-Bas. Pour se consoler, le football français pourra se dire que le constat est encore pire pour l’Angleterre : pas un seul coach en Bundesliga, Liga, Serie A et Ligue 1 !