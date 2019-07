Ryad Boudebouz ne veut pas aller à Amiens

Favorite après le premier tour, l'Algérie devra se méfier de la Guinée, dimanche (21h00) en 8emes de finale de la CAN 2019. Auparavant, Madagascar tentera de poursuivre son parcours de rêve face à la RD Congo, miraculée du premier tour (18h00).

Madagascar - RD Congo (18h00)

Algérie - Guinée (21h00)

Dans cette CAN 2019 qui sourit aux équipes sans complexe, les Barea vont disputer face à la RD Congo, en fin d'après-midi (18h00) à Alexandrie, le premier match à élimination directe de leur histoire en phase finale. Leur sélectionneur,à une équipe dont les adversaires se méfient désormais, savoure. « L'histoire est belle. On est totalement déstressés et décontractés sans être déconcentrés. Tout ce qui peut nous arriver dorénavant ne peut être que du bonus. On continue de prendre beaucoup de plaisir et on n'a rien à perdre », a confié à France 24 le technicien français, qui devra faire sans son milieu de terrain. Même attitude humble et positive chez son capitaine, Faneva Andriatsima, au moment d'analyser l'adversaire du jour. « La RDC, c'est une des meilleures équipes en Afrique, analyse l'attaquant. Ils ont mal démarré leur CAN mais ça reste quand même un cador africain.. Après, c'est le football... On a rendu fier le peuple malgache, et c'est l'essentiel pour nous. »Du côté congolais, c'estque l'on aborde ce match décisif. « On est content d'être là, c'est un petit miracle d'atteindre les huitièmes de finale, a reconnu le milieu de terrain et capitaine Youssouf Mulumbu. On va. Il y a du talent dans cette équipe, à nous de le prouver. » Le talent, Florent Ibenge en voit aussi chez ses adversaires du jour, dont il redoute l'état d'esprit. « Le match se joue sur le terrain. On peut avoir l'expérience. Mais ont cette, comme j'ai entendu dire leur entraîneur qu'ils ont déjà gagné leur CAN. Tout ce qui leur arrive c'est du bonus. Une équipe qui a cet état d'esprit est très dangereuse », a estimé le sélectionneur des Léopards, qui nie la pression mais dit apprécier l’adrénaline de ces matchs couperets.Dans la soirée (21h00), l'Algérie tentera de faire respecter face à la Guinée une hiérarchie bien secouée depuis le début des huitièmes de finale. Après les éliminations du Maroc et de l'Egypte,, les Fennecs seront particulièrement sur leurs gardes. L'étiquette de favoris que ses joueurs ont désormais sur le dos ? Djamel Belmadi s'en moque, comme in n'a cure d'avoir été désigné meilleur coach du premier tour. « Beaucoup d'éloges sur notre parcours, c'est mérité mais ce qu'on s'est dit c'est que trop d'éloges rendent faible, a déclaré le sélectionneur en conférence de presse,dans des propos rapportés par DZ Foot. Ça flatte l’ego deux secondes d'être désigné meilleur coach mais ce n'est pas ce qui me fait vivre... Nous ne sommes pas venus pour passer le premier tour ou atteindre les huitièmes, on est là pour un tout autre objectif, on en a suffisamment parlé. ».Et la Guinée ? Le Syli national « a de meilleurs stats face à nous, poursuit Belmadi. Donc encore une fois c'est une nouvelle mise en garde. » Du côté de Paul Put, privé pour la suite du tournoi de son maître à jouer Naby Keita, pas question de fanfaronner. Pour le technicien belge, le mental sera clé : « Nous savons que nous pouvons réussir face à l'Algérie. Djamel Belmadi est un excellent tacticien. La différence se fera certainement sur l’approche mentale de la rencontre. Nous devons être concentrés à 200%. » Un message que son capitaine, Ibrahima Traoré, présent lui aussi en conférence de presse d'avant-match samedi, ne s'est pas privé de marteler lui aussi. « Nous savons que nous pouvons réussir face à l'Algérie, nous devons être concentrés à 200% », a prévenu le joueur du Borussia Mönchengladbach.