Ryad Boudebouz à l’ASSE jusqu’en 2022 (officiel)

Saint-Etienne a annoncé samedi la signature de Ryad Boudebouz jusqu’en 2022. Le milieu offensif du Betis Séville débarque contre 4 millions d’euros et pallie le départ de Rémy Cabella pour Krasnodar.



Boudebouz 6eme recrue des Verts cet été

Saint-Etienne n’a pas traîné pour dénicher le remplaçant de Rémy Cabella , officiellement transféré à Krasnodar vendredi. L’ASSE a officialisé samedi la venue de Ryad Boudebouz, dans les tuyaux depuis le début de la semaine . Le milieu offensif du Betis Séville, qui récupère environ 4 millions d’euros dans l’opération, s’est engagé en faveur des Verts pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2022.« Je suis très heureux et très fier de signer à l'AS Saint-Étienne. J'ai conscience de rejoindre l'un des plus grands clubs français. Physiquement, je me sens prêt et j'ai hâte de faire partie du groupe. (…) J'aime les ambiances chaudes comme celle de Geoffroy-Guichard et c'est un privilège de jouer devant de tels supporters. »L’ancien de Bastia, où il a déjà collaboré avec Ghislain Printant, et de Sochaux sort de deux saisons mitigées en Liga. Il y a joué avec le Betis puis le Celta Vigo, où il était prêté ces six derniers mois (47 apparitions au total en championnat, pour 3 buts et 5 passes décisives).Boudebouz est la 6eme recrue estivale des Stéphanois, après Denis Bouanga, Zaydou Youssouf, Sergi Palencia, Alpha Sissoko et Harold Moukoudi.