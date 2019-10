Russie : Clinton Njie se met enfin à exister

TUCHEL : « Je n’aime pas ça du tout... »

TUCHEL : « ICARDI EST DE MIEUX EN MIEUX »

C’est une semaine exceptionnelle. Nous avons gagné les trois matchs après la trêve internationale, 4-1, 5-0 et 4-0. J’adresse toutes mes félicitations à l’équipe. Tout le monde pense que c’est facile et normal, mais rien n’est jamais facile et normal. Maintenant, on va bien récupérer avant de jouer trois matchs contre Dijon, Bruges et Brest. Nous sommes heureux.Il manque encore quelques joueurs ! Edi (Cavani) Neymar , Idrissa Gueye, Thomas Meunier… On ne fonctionne pas avec une équipe-type de onze joueurs, c’est impossible en jouant tous les trois jours. Tout le monde attend de nous des victoires, nous sommes à Paris pour ça, et pour ce faire, on a besoin de tous les joueurs.Pas du tout. Je n’ai aucun mal à le dire puisqu’on a manqué de beaucoup de qualité en deuxième mi-temps. On a perdu toutes les statistiques importantes : touches dans la surface, frappes, frappes cadrées… Il y a une grande différence entre les deux mi-temps et je n’aime pas ça du tout, je l’ai dit à l’équipe. On a souffert et nous sommes heureux de ne pas avoir encaissé de but.Ils ont essayé de jouer. Je dois dire que mon équipe a vraiment pris ce match comme un match important. On a montré la mentalité nécessaire pour jouer un Clasico. Il ne faut pas compter que sur la technique et la tactique, il faut aussi jouer avec le cœur, être agressif. On a montré tout ça.Ça va très vite, vous avez raison. Il s’est adapté très vite à notre jeu. Dès son premier match contre le Real Madrid , il a montré qu’il pouvait nous aider, avec et sans ballon. A chaque entraînement et à chaque match, il est de mieux en mieux. Il a gagné en confiance avec des buts et des passes décisives. Tant mieux parce que ça nous apporte beaucoup de qualités.Oui et non. Oui, parce que tout le monde change chaque jour. Il a été très sérieux après sa blessure, c’était une période dure pour lui parce qu’il veut toujours jouer et marquer. C’était quelque chose de nouveau pour lui d’être blessé plusieurs semaines. Maintenant, il se sent très libre, il est déterminé et il a les qualités pour faire des différences, tout le monde le sait. Tout le monde est invité prendre des responsabilités, à chaque entraînement, avant et après dans le vestiaire.