Rummenigge (Bayern) : « Manuel Neuer est le meilleur gardien de tous les temps »

Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, a été très élogieux envers Manuel Neuer, son talentueux et expérimenté portier.

L'avenir de Neuer au Bayern reste incertain

Les grandes stars du football sont sensibles aux compliments et celui que vient d’émettre Karl-Heinz Rummenigge, le PDG du Bayern, envers Manuel Neuer mérite d’être souligné.. "J'ai les ai vus tous", a déclaré Rummenigge dans un entretien à Munchner Merkur. "Sepp Maier, Oliver Kahn et maintenant Manu. J'ai le plus grand respect pour Sepp et Oli, ils étaient absolument de classe mondiale. Mais ce que Manuel a fait est autre chose: il a fait passer le jeu de gardien de but à un tout autre niveau ».Ces propos dithyrambiques vont certainement être appréciés par le principal intéressé, surtout à un moment où le club bavarois a décidé de lui mettre un autre gardien de but dans les pattes, en l’occurrence Alexander Nubel.: « Nous n’aurions pas fait un bon boulot si nous ne voulions pas mettre la main sur un joueur qui est considéré comme l'un des jeunes gardiens les plus prometteurs au monde, et qui était aussi libre. » Est-ce à dire que Neuer s’en ira en 2021 à la fin de son contrat ? La réponse de l’homme fort munichois : « Nous savons ce que nous avons avec Manuel (Neuer). Il n’y a aucun débat sur ce sujet. Mais on doit déjà parler au joueur et à ses conseillers d’abord ».