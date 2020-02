Roumanie : Jacques Zoua met Viitorul sur orbite

Viitorul sur orbite ! Avec un Jacques Zoua stratosphérique, le club de Constanta est allé décrocher la victoire 1-2 sur la pelouse de Poli Iasi lundi soir. C'était à l’occasion de la 23journée de Liga 1 de Roumanie. Menés 1-0 depuis la 2minute de la rencontre, l’attaquant international camerounais a d’abord égalisé (1-1, 80). Avant de délivrer la passe du but victorieux à Iancu cinq minutes plus tard (1-2, 85). Une performance qui vaut au Lion Indomptable d’être désigné « Homme du match » par le public de Viitorul.Auteur de son troisième match de championnat sous les couleurs du Viitorul après une longue blessure, Jacques Zoua a donc ouvert son compteur. Le Camerounais n’avait jusqu’ici marquer, que lors de matchs amicaux. « Je suis très content de retrouver la compétition. Il y a longtemps que je n’avais plus vécu les sensations d’un match capital comme c’était le cas. La cerise sur le gâteau ? Un but et une passe décisive pour conclure la soirée par une victoire », se réjoui le héros du club de Constanta.Pour l'attaquant camerounais, son but est d’autant plus précieux que non seulement, c’est son premier en championnat, mais il est aussi intervenu au bon moment, alors que ses partenaires ne parvenaient pas à forcer le verrou de la défense adverse depuis le début du match. « Je suis convaincu, dit-il, que c’est cette égalisation qui a changé le cours du match. L’équipe n’était pas vraiment en réussite. Ce but nous a redonné des ailes. Et à ce moment, nous n’avons plus lâché. Dieu merci, nos efforts ont été récompensés avec ce but qui nous permet de remporter les trois points. Je pense que nous avons eu plus envie de cette victoire, que nos adversaires ».