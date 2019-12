Roumanie : Jacques Zoua a rejoué

Samir Nasri a accordé une interview à la chaîne de télévision Al Kass. Il y a avoué préférer Riyad Mahrez à Mohamed Salah.



Nasri💬: "Je ne regrette pas les choses. J’ai choisi la France. J’ai connu ma 1ère sélection en 2007. J’avais 19 ans. Quand vous débutez votre carrière internationale et que vous jouez avec Vieira, Henry, Trézéguet, Anelka, c’est une fierté."

(Al Kass) pic.twitter.com/xjxSEYeLiz



— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) December 21, 2019

Au micro de la chaîne de télévision(Qatar), Samir Nasri a répondu aux questions concernant l'équipe de France pour qui il avait opté à l'époque, aux dépens de l'Algérie : « Je ne regrette pas les choses. J’ai choisi la France. J’ai connu ma première sélection en 2007. J’avais 19 ans quand j’ai joué en équipe nationale. Quand vous débutez votre carrière internationale et que vous jouez avec Vieira, Henry, Trézéguet, Anelka, c’est une fierté. Je n’ai pas connu qu’une cape en Bleus. J’en ai eu plus de quarante.», a indiqué l'ancien international tricolore, ce qui ne l'empêche pas d'encenser les Verts d'Algérie et Riyad Mahrez en particulier, lui qui estime qu'entre Mahrez et la star de Liverpool Mohamed Salah, il choisirait l'Algérien. Pour lui, le Fennec est tout simplement le meilleur joueur arabe du moment :« Entre Mahrez et Salah, je préférerais évoluer aux côtés de Mahrez. Pourquoi ? Car il est Algérien et j’aime aussi son style de jeu (...) Mahrez est un joueur collectif, tandis que Salah est beaucoup plus un joueur individuel. Il aspire seulement à marquer des buts.Mahrez, quant à lui, tu peux jouer des unes-deux avec lui. C’est un joueur avec qui tu peux facilement évoluer. » Pour rappel, Riyad Mahrez fait partie des six nommés pour le prix du but africain de l'année.