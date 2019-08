Roque Mesa (FC Séville) prêté à Leganés

« L’offre était trop attrayante pour que je la refuse. Le manager (Marco Silva) me disait: Il y a une place pour toi, on va s’occuper de toi. En gros, tout ce que vous voulez entendre en tant que joueur. Il m’a donné la confiance que je vais bien faire. Je suis prêt pour un nouveau défi et un nouveau chapitre de ma vie », a-t-il déclaré. « J’ai toujours eu cette étiquette de jeune joueur à Arsenal, alors j’espère qu’avec cette décision, je pourrai me faire un nom en Premier League et entrer dans l’histoire avec Everton. J’espère pouvoir prendre un peu plus de responsabilités et ajouter quelque chose à l’équipe », a-t-il ajouté. A lire aussi >> Everton : Iwobi quitte Arsenal pour les Toffees