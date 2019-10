Ronaldo touche plus d’argent sur Instagram que sur le terrain

Le Mirror a publié jeudi soir un cliché sur lequel on voit Zinedine Zidane et Paul Pogba en pleine discussion dans un bel endroit à Dubai.

Pogba à Dubaï pour poursuivre son rétablissement

Paul Pogba meets Zinedine Zidane in Dubai to add fresh fuel to Man Utd transfer talk https://t.co/SBKaoN3V1g pic.twitter.com/rDJQb9m3QS — Mirror Football (@MirrorFootball) October 18, 2019

Pogba aurait toujours la tête à Madrid

Ceux qui se demandaient si Paul Pogba était toujours en contact avec les responsables du Real Madrid, malgré l’échec d'un transfert à l'intersaison, ont leur réponse. L’international tricolore n’a pas rompu tout lien avec ses prestigieux courtisans et la preuve a été apportée par le journal anglais The Mirror. Ce tabloïd a publié sur son site une photo, l’entraîneur des Merengue. Les deux hommes se trouvant au bord d’une piscine dans un endroit à Dubaï, la capitale des Emirates Arabes Unis. Et le cliché date d’il y a à peine quelques jours.Etait-ce un rendez-vous programmé ? Il est difficile de se prononcer sur ce sujet. Le milieu de Manchester United profite souvent des jours de repos qu’il a pour partir s’aérer dans le Golfe. Et cette fois, il s’y est rendu pour poursuivre sa phase de rétablissement alors qu’il essaye de se remettre d’une blessure au pied. Son retour à la compétition est d’ailleurs imminent, même s’il ne s’effectuera pas ce week-end.Reste à savoir ce que Zidane faisait dans le coin, même si le coach triple champion d’Europe a pour habitude de voyager, y compris en plein milieu de la saison à l’occasion des trêves internationales.Les deux intéressés ont-ils discuté de leur avenir et de la possibilité de travailler ensemble dans le futur ? C’est une possibilité à ne pas écarter,. Durant le dernier mercato, il a tout fait pour convaincre Florentino Pérez de le faire signer. Il n’est finalement pas parvenu à ses fins, et il se murmure qu’il n’a pas abandonné l’idée de le faire dans un futur proche. Concernant Pogba, ce n’est un secret pour personne qu’il a été marqué par ce feuilleton. Le champion du monde voulait relever un nouveau challenge et il l’a même affirmé haut et fort publiquement. Faute d’accord entre les différentes parties, il s’est résolu à rester à Manchester United, un peu à contrecœur. Les observateurs et les journalistes d’Outre-Manche s’accordent tous à dire que son esprit est déjà d’ailleurs et qu’il y a très peu de chances pour qu’on le voit investi de nouveau et à 100% dans le projet mancunien. N.B