Ronaldo vs. Messi: l'avis de Ricardo Kaká !

🔏El Real Madrid, tranquilo pese al gran interés de los grandes en el lateral del Dortmund, renovó a Achraf hasta el 30 de Junio de 2023 https://t.co/RzmbSXzYOd te lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) April 4, 2020

Son Agent dément

Le Borussia Dortmund aura à cœur de conserver Hakimi

Chelsea également intéressé

La Juventus Turin lorgne sur le Lion de l'Atlas

Borussia Dortmund ? Real Madrid ? Juventus Turin ? Chelsea ? L'international Marocain dispose de plusieurs options. Mais selon le quotidien spécialisé espagnole “Marca”. Le LIon de l'Atlas aurait fait son choix. Prêté deux saisons au Borussia Dortmun par le Real Madrid, Hakimi aurait décidé de poursuivre l'aventure avec le club de la capitale espagnole. Initialement lié au club madrilène jusqu’en 2022, le latéral droit de 21 ans aurait étendu son bail d’une saison supplémentaire avant de revenir dans quelques mois. Achraf Hakimi, auteur d’une prestation de haute volée cette saison avec le BvB (4 buts en 7 matchs de Ligue des Champions ainsi que 3 réalisations et 10 passes décisives en Bundesliga), est devenu l’un des défenseurs les plus prisé du continent. A la Casa Blanca, le Marocain devra faire face à la concurrence de Dani CarvajalL'Agent du joueur, Alejandro Camano a démenti l'information assurant qu'aucun accord n'a été trouvé avec le Real pour une prolongation du contrat qui les lie. « C’est totalement sans fondement. Son contrat avec le Real est le même que celui qu’on avait négocié en 2017. Là, on doit attendre que cette crise passe, et ensuite on s’assiéra autour d’une table avec le Real et le Borussia Dortmund » a expliqué l'Agent du marocain pour les médias Goal/SPOXConvaincu par ses performances, le club allemand souhaiterait conserver le joueur de 21 ans, au-delà de son prêt.Le Lion de l’Atlas pourrait traverser la manche cet été. L’international Marocains aurait une touche en Premier League. Selon les informations du quotidien anglais The Daily Mirror, le club anglais, Chelsea lorgnerait sur Hakimi. Le profil du joueur, formé au club madrilène, plairait au coach de la formation londonienne, Frank Lampard. Le contrat du marocain à Madrid court jusqu’en juin 2022 et contient une clause libératoire d’environ 56 millions d’euros.le club turinois aurait jeté son dévolu sur l’international marocain. La formation italienne aurait d'ores et déjà contacté l’entourage du joueur. Hakimi est désigné comme le digne successeur, Daniel Alves. La valeur marchande du talentueux arrière est estimée à 60 millions d’euros selon le site transfermarkt. A lire aussi sur Orange Football Club >> Vers des retrouvailles entre Achraf Hakimi et Cristiano Ronaldo ?