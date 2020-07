La réaction de Cristiano Ronaldo après son coup-franc, Neymar a un accord pour quitter le PSG,  Xavi prolonge son contrat avec Al Sadd mais avec une clause... Les immanquables du jour

Le but de Sadio Mané en vidéo 🇸🇳🦁#LIVAVL pic.twitter.com/nDrxgbhpA2 — Joueurs Sénégalais🇸🇳 (@JoueursSEN) July 5, 2020

Sadio Mané marque son 20e but de la saison et son 50e but à Anfield pour Liverpool . pic.twitter.com/bhcA9VlJZA — Liverpool FC🇫🇷🏆¹⁹ (@LFCFRA) July 5, 2020

🎙️ Sadio Mane loves playing against Aston Villa 📊 Mane's goal was his 20th of the season (16 in Premier League) 🌟 What a signing he's been for #LFC #LIVAVL pic.twitter.com/0PrJCTxfFA — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) July 5, 2020

Les haies d’honneur ne réussissent pas à Liverpool. Depuis qu’ils sont champions d’Angleterre, la motivation fuit les hommes de Jurgen Klopp. La rigueur aussi. Opposés à Aston Villa pour le compte de la 33e journée de Premier League ce dimanche, les coéquipiers de Mo Salah ont rendu une pâle copie, à des années-lumière ce qu’ils étaient capables de produire avant d’être sacrés. Malgré une domination aussi trompeuse que stérile,Douglas Luiz et Aston Villa aurait d’ailleurs pu faire très mal aux nouveaux patrons de la PL avec un peu plus d’audace.Anwar El Ghazi testait lui les réflexes d’Alisson en début de seconde période après un bon travail de Jack Grealish (52e). Les Reds continuaient à afficher une production décousue, loin des standards auxquels ils nous avaient habitués. Jurgen Klopp opérait trois changements à l’heure de jeu, avec les entrées de Firmino, Wijnaldum et Henderson. Des décision qui allaient impacter la physionomie d’une partie soporifique. Et à 20 minutes du terme, les Reds trouvaient enfin la faille. Et c’est de Sadio Mané que venait la lumière. Sur une action initiée par l’inusable Trent Alexander-Arnold, Keita remisait sans contrôle vers Mané et le Sénégalais réussissait une frappe du gauche qui filait sous la transversale de José Reina. Le Lion de la Téranga marque ainsi son 20e but de la saison et son 50e but à Anfield pour les Reds. Liverpool aggravait la marque en fin de rencontre par le jeune Curtis Jones, pour son premier but en Premier League. 2