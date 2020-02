Les 10 meilleurs joueurs du monde selon Cristiano Ronaldo !

Maxwel Cornet, qui joue défenseur latéral depuis quelques matchs à l'OL, s'est exprimé à propos de ce nouveau rôle qu'il prend à coeur.

Repositionné au poste de défenseur latéral gauche depuis quelques semaines,. L’ancien Messin, pourtant habitué à occuper les avant-postes – il évolue majoritairement dans une position d’ailier – a enchaîné plusieurs prestations convaincantes sur le côté gauche de la défense. Son volume de jeu, sa vitesse, sa générosité et son profil de contre-attaquant font des étincelles.Alors Cornet peut-il prospérer à ce poste, à l’image de Bouna Sarr à l’Olympique de Marseille ? Une chose est sûre : le néo-latéral gauche des Gones a un modèle bien précis pour ce rôle.« Il faut être performant, c’est le plus important. Je parle beaucoup avec Jason (Denayer) et avec les défenseurs. C’est important. (…) Je regarde de plus en plus les défenseurs notamment Jordi Alba. C’est un poste que j’aime bien. Donc ça peut être une solution pour le futur… », a expliqué Cornet en conférence de presse, ce mardi, à la veille du choc contre Marseille . Le message est passé.