🔴Officiel : Ronaldinho sort de prison

se montre particuliĂšrement gĂ©nĂ©reux durant cette crise sanitaire, causĂ©e par la pandĂ©mie du. En effet, et aprĂšs avoir effectuĂ© des dons consĂ©quents, de plusieurs millions de dollars, le buteur lusitanien aurait Ă©galement acceptĂ© de baisser ses Ă©moluments Ă la, et ce, afin d’aider son club Ă payer l’ensemble de ses employĂ©s et Ă©viter une crise financiĂšre. >> Juventus: Cristiano Ronaldo accepte de baisser son salaire Toutefois, et malgrĂ© cette baisse significative de ses rĂ©munĂ©rations Ă, le quintuple Ballon d'Or portugais (35 ans) demeure un businessman hors pair qui engrange des revenus considĂ©rables grĂące notamment Ă ses accords de parrainage ainsi qu'Ă ses entreprises en dehors du football. D'aprĂšs, l’attaquant vedette de la "Vieille Dame" devrait mĂȘme rĂ©ussir Ă franchir une nouvelle barre symbolique sur le plan financier Ă la fin de l’exercice 2019/2020. Le mĂ©dia amĂ©ricain rĂ©vĂšle en effet ques’imposera dĂ©sormais comme Ă©tant le premier footballeur de l’histoire Ă dĂ©passer! Il rejoindra ainsi la lĂ©gende de la boxe Floyd Mayweather , l’illustre golfeur Tiger Woods ainsi que les mythiques Michael Jordan et Michael Schumacher dans le club des sportifs ayant atteint ce montant astronomique.