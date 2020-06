Ronaldinho fait des nouvelles confessions sur son quotidien difficile !

MD du 09/06/20



« Ça n’a pas été facile »



➡️ Depuis le Paraguay et après avoir passé quelques jours en prison, Ronaldinho remercie le soutien des fans blaugrana « Barcelone m’a toujours traité avec affection et respect » pic.twitter.com/j3gbW6e5yl

— FR-Barça (@FRBarca__) June 8, 2020

"Ici, à l'hôtel Palmaroga, nous recevons un excellent traitement, confie l'ancien joueur du PSG dans une interview au Mundo Deportivo. Tout est bien ordonné, nous sommes très calmes et ils font tout pour que cela se passe de la manière la plus agréable possible. Cela fait soixante longs jours. Les gens chez eux doivent imaginer ce que cela doit être de ne pas pouvoir faire ce dont on est habitué. Je pense que c'est quelque chose qui restera à jamais en chacun de nous après avoir vécu cette expérience compliquée", a indiqué l'ancien milieu offensif du Barça, dans des propos relayés par RMC Sport.Le joueur essaie d'oublier ses soucis avec le sport, qu'il pratique quotidiennement : "Nous faisons du sport presque tous les jours, ajoute-t-il. Nous avons une salle de gym où nous pouvons travailler et une salle qui a été adaptée pour nous."Ronaldinho, révélé au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003 puis transféré au Barça où il a excellé cinq saisons a tenu à remercier tous ceux qui ont pensé à lui et lui ont envoyé des messages de soutien, dont son ex-coéquipier Blaugrana, Carles Puyol ou encore son compatriote, Ronaldo. "La relation que nous avons est très spéciale, remarque l'ancien meneur de jeu. Elle était belle au Barça et avec tous les compagnons de cette aventure du football. Je suis footballeur par amour et profession. Ils me connaissent bien et ils savent que ce n'était pas une période facile. Ses paroles (celles de Puyol) étaient importantes et m'ont aidé à sortir de cette tempête le plus tôt possible."A lire aussi >> Ronaldinho et Ronaldo donnent une leçon d’humilité à Diouf et Eto'o