Romelu Lukaku (Inter Milan) : "Manchester United m'a rendu plus fort"

Romelu Lukaku, brillant à l'Inter Milan depuis le début de la saison, a remercié son ancien club de Manchester United de l'avoir forgé.



Romelu Lukaku : « Cristiano m'a dit que la Serie A est le championnat avec les meilleures défenses du monde. Il m'a dit qu'il a marqué partout où il est passé, mais qu'ici, c'est l'endroit le plus difficile pour le faire. »

(New York Times) pic.twitter.com/Bs33BU4ViL

— Actu Foot (@ActuFoot_) December 23, 2019

L'international belge aux 42 buts en 96 apparitions sous le maillot de Manchester United revient sur ses deux ans du côté d'Old Trafford, admettant que son passage à Manchester lui a permis de se forger une force de caractère qui l'aide aujourd'hui à l'Inter Milan :«en tant que joueur et en tant que personne. Je ne verrai jamais cela comme une mauvaise expérience car cela m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui » , a confié Lukaku lors du Global Soccer Gala organisé à Dubaï dimanche. Une cérémonie qui a désigné Cristiano Ronaldo meilleur joueur de l'année 2019.Le buteur belge semble avoir trouvé son rythme de croisière en Lombardie et confesse qu'il le doit à son évolution acquise en terres mancuniennes : «d'un point de vue sportif et non sportif (...) Je suis beaucoup plus calme. Dans ma tête, il y a beaucoup plus de sérénité et de sang-froid. Je suis une personne qui, lorsque les choses ne vont pas bien, le montre à travers beaucoup de colère. Je suis plus fort après l'expérience de Manchester United ».