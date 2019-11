Romain Philippoteaux (Nîmes) dément un départ à Dallas

« Neymar ? Nous n'écartons jamais son transfert !»

Lors d'un entretien accordé ce dimanche au quotidien espagnol, le directeur technique du, n’a pas fermé la porte à un éventuel retour deen! Après l’échec des négociations lors du dernier Mercato d’été, il n’est pas question de fermer la porte à l’attaquant international brésilien du. «a indiqué le dirigeant catalan au sujet du natif de Mogi das Cruzes.On a commencé à négocier et on a vu dès le début que le prix fixé n’était pas celui que valait le joueur. On ne pouvait pas payer n’importe quelle quantité. »Selona bel et bien émis le souhait de faire son come-back au FC Barcelone, poursuit l’ancien défenseur de l’équipe de France avant d'ajouter: «On suit toujours les top joueurs. On surveille sa forme et comment se déroule sa saison. Chaque Mercato est différent, mais nous n’écartons jamais son transfert. » Alors quese prépare à faire son retour de blessure, la formation entraînée parsemble effectivement partie pour effectuer une nouvelle tentative dans les prochains mois selon, même si d’autres noms sont aussi évoqués (Aubameyang ? Martinez ?).