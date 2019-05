Romain Danzé (Rennes) prend sa retraite

L’équipe nationale de football féminin du Cameroun tient son groupe des 23 joueuses qui iront en France, en vue de participer à la phase finale de la Coupe du monde. Après deux matchs amicaux soldés par une défaite (4-0) face à l’Espagne et une victoire (0-4) sur Levante, le sélectionneur camerounais a dû se séparer de trois joueuses : Christiana Mpeh Bissong du club local de Louves Minproff, Jacquette Ada d’Amed Sport en Turquie et Easther Mayi Kith, pensionnaire de Montpellier en France et plusieurs fois convoquée chez les U17 et U20 du Canada. Pourtant, parmi les 23 Lionnes Indomptables figure une joueuse sans club : Gaëlle Enganamouit. Elue « Ballon d’or » africain 2015 et première joueuse du continent à avoir inscrit un triplé à un Mondial [Canada 2015, Ndlr.], l’ex-pensionnaire d’Avaldsnes en D1 de Norvège est libre depuis qu’elle a résilié son contrat avec Malaga (2 matchs en Liga cette saison) au début du mois d’avril. Malgré tout, elle n’a visiblement pas perdu la confiance de son entraîneur. « Gaëlle Enganamouit est l’une des meilleures joueuses d’Afrique. C’est l’un de nos meilleurs atouts à l’équipe nationale. Gaëlle a eu un petit passage à vide on le sait et son aventure en Espagne n’a pas été de longue durée. Mais il faut savoir que nous étions en communication avec elle en avril », confiait Alain Djeumfa. Avant de rejoindre ses coéquipières en stage en Espagne, Enganamouit a suivi « des soins de haute intensité dans un grand centre mondial » et a aussi été « suivie par de grands entraîneurs », dixit le sélectionneur national qui ne parvient pas à faire l’unanimité sur ce choix. Au Mondial, Gaëlle Enganamouit va devoir se battre pour son pays, pour elle-même, mais surtout pour son entraîneur que beaucoup à travers les médias critiquent ouvertement.: Annette Flore Ngo Ndom (Amazones FAP, Cameroun), Marthe Omgmahan (Awa Girls, Cameroun), Isabelle Mambingo (Sinshine Queen’s, Nigeria): Augustine Edjangue (Arna Bjornar, Norvège), Falone Meffoumetou (Guingamp, France), Yvonne Leuko (Strasbourg, France), Isis Sonkeng (Amazones FAP, Cameroun), Christine Mani (AS Lorraine, France), Aurèle Awona (Dijon, France), Estelle Laura Johnson (Sky Blue, États-Unis): Raïssa Feudjio (Tenerife, Espagne), Charlène Meyong (Louves Minproff, Cameroun), Geneviève Ngo Mbeleck (Amazones FAP, Cameroun), Jeannette Ngock Yango (US Saint-Malo, France), Marlyse Ngo Ndoumbouck (AS Nancy, France), Michaella-Batya Abam (Paris FC, France), Thérèse Abena (Louves Minproff): Gabrielle Aboudi Onguene (CSKA Moscou, Russie), Henriette Akaba (Amazones FAP, Cameroun), Gaëlle Enganamouit (sans club), Madeleine Ngono Mani (Ambilly FC, France), Alexandra Takounda (Éclair, Cameroun), Nchout Ajara (Valerenga, Norvège)