Roma, Valence, Everton… Beaucoup de monde sur Rony Lopes (Monaco)

Selon les informations de L’Equipe, Rony Lopes, le milieu de terrain offensif de Monaco, susciterait l’intérêt d’une pléiade de clubs étrangers. Mise à prix : 25-30 M€.



Rony Lopes (23 ans) pourrait profiter des prochaines semaines pour faire ses valises. Avec l’arrivée annoncée du Nigérian Henry Onyekuru, en provenance d’Everton, le club de la Principauté n’aurait pas prévu de retenir le milieu de terrain offensif international portugais (2 sélections). Selon les informations de L’Equipe, l’ancien Lillois susciterait l’intérêt d’une pléiade de formations étrangères. Aujourd’hui, le natif de Belem aurait notamment des pistes en Espagne (FC Séville, Valence), en Angleterre ( Newcastle , Everton, West Ham) et en Italie (AS Rome). Une situation qui pourrait permettre aux dirigeants asémistes de faire monter les prix lors de la dernière ligne droite de cette période de mutations. Pour l’instant, la barre aurait été fixée entre 25 et 30 M€ pour un transfert de l’ex-sociétaire de Manchester City et du Benfica Lisbonne, qui a été recruté pour 12 M€ il y a quatre ans.