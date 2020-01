Riyad Mahrez (Manchester City) joueur maghrébin de l'année pour la troisième fois

Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, a complètement fermé la porte à ses deux milieux de terrain Adrien Rabiot et Emre Can.

De nombreuses rumeurs circulent sur Adrien Rabiot. Les médias italiens et anglais n'hésitant pas à évoquer un départ à Arsenal pour l'ancien milieu du PSG. Mécontent de son temps de jeu dans le Piémont, Emre Can anime lui aussi les médias italiens par ses velléités de départ depuis plusieurs semaines. Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, a mis fin aux rumeurs de manière très péremptoire : «», a-t-il tonné au micro de Sky Italia avant le match du champion d'Italie contre Cagliari lundi. « Au niveau international, il est l'un des joueurs les plus recherchés, mais je pense qu'il peut être important pour notre projet. » Quid d'Adrien Rabiot ?« Rabiot est arrivé ici alors qu'il n'avait pas joué pendant huit mois. Il est naturel sur le plan physique qu'il doit prendre le temps de s'adapter.. Nous sommes confiants, c'est un joueur important et une garantie pour la Juve, pas un point d'interrogation ou un doute. Nous avons une équipe importante, avec beaucoup de compétition pour les places, et c'est comme ça que ça devrait être à ce niveau », a encore confié le dirigeant turinois. Pour rappel, le milieu français a évolué 10 fois au total en Serie A, tandis que Can, pas inclus dans la liste de la Juve pour la Ligue des Champions, a dû se contenter de sept matchs de championnat jusqu'à présent.