🔴OFC: Riyad Mahrez élu meilleur joueur africain du mois de Janvier

Aussi étrange que ça puisse paraßtre, André Villas-Boas a plutÎt apprécié le match des Marseillais dimanche soir à Bordeaux (0-0).

Steve Mandanda (gardien de Marseille)

André Villas-Boas (entraineur de Marseille)

Pablo (défenseur de Bordeaux)



Source des déclarations : Canal+

La rencontre entre Bordeaux et Marseille, qui a clĂŽturĂ© ce dimanche la 22e journĂ©e de championnat, ne restera certainement pas dans les annales. Le match a Ă©tĂ© pauvre en temps forts et aussi en intensitĂ©, laissant les spectateurs sur leur faim (0-0).« C’est ce genre de matches pour les gardiens qui ne sont pas simples. On a eu aussi de la rĂ©ussite, il ne fait pas l’oublier. Il y a de soirs comme ça, ou il faut savoir se contenter de ce genre de rĂ©sultat. Ce n’est pas un rĂ©sultat nĂ©gatif. On a Ă©tĂ© solidaires, on prend un point et pour moi c’est bien. Ce n’est pas une pĂ©riode simple vu qu’on enchaine beaucoup de matches. On essaye de faire au mieux pour ĂȘtre le plus frais possible. LĂ on va rĂ©cupĂ©rer et enchainer avec un match difficile contre l’ASSE. »« En premiĂšre mi-temps, on n’a pas bien jouĂ©. On n’a pas eu de grosses opportunitĂ©s. En plus, il y a eu le but annulĂ©. En deuxiĂšme pĂ©riode, c’était mieux, mĂȘme s’ils ont eu une barre. On a commencĂ© Ă mieux sortir le ballon, mais il nous a manquĂ© de rĂ©ussite. Les deux Ă©quipes ont bien jouĂ©. C’était un bon match, ça fait plaisir. Mais c’est dommage qu’on n’arrĂȘte pas cette sĂ©rie. C’est pour ça qu’il y avait de la tristesse dans le vestiaire. Mais c’est pas mal, on continue notre travail. Je suis content. C’était un week-end important pour nous. »« On a fait un trĂšs bon match. C’est dommage aujourd’hui qu’on ne gagne pas, avec le stade qui Ă©tait plein. Mais l’important c’est qu’on ait fait un bon match. On a fait tout ce que notre coach nous a demandĂ©. Il faut continuer comme ça. C’est une bonne chose (
) L’invincibilitĂ© prĂ©servĂ©e ? C’était important pour les supporters. Pour nous, l’important c’était les 3 points. Mais on est contents de l’avoir gardĂ©e ».