Rivaldo : "Ce serait merveilleux pour Ronaldo d'avoir Neymar à ses côtés"

Alors que la Juventus est parmi les prétendants sérieux pour recruter Neymar, le Brésilien Rivaldo verrait d'un bon oeil un tel transfert. Selon lui, Cristiano Ronaldo, arrivé l'été dernier dans le Piémont, s'amusera bien avec le Brésilien."Dans un moment comme celui-là, bien sûr que Neymar serait une très bonne recrue pour Barcelone, malgré tout ce qui a pu se passer après son départ et le fait que certaines personnes soient opposées à son retour, a ainsi déclaré Rivaldo à Betfair. Mais je crois qu'il pourrait être d'une grande aide et qu'avec son excellent football, il finirait par convaincre tout le monde.""Dans tous les cas, ce transfert ne peut se faire que si Barcelone décide d'investir sur lui comme c'est un joueur cher, et il semble désormais que la Juventus pense également à lui. Ce serait merveilleux de le voir jouer aux côtés de Ronaldo. Je crois que ce serait super pour CR7 d'avoir Neymar à ses côtés, il l'aiderait beaucoup avec des passes décisives et des buts tout au long de la saison", ajoute le Ballon d'Or 1999."Je les imagine même combiner et Neymar pourrait même partager les responsabilités puisque la Juventus n'a qu'une seule grande star pour le moment. Ce serait un transfert bénéfique pour le joueur et le club."Comme Neymar veut quitter le PSG, ce serait dur pour lui de rester en France. Il aurait tous les supporters contre lui pendant un moment et ce n'est jamais facile d'avoir ses propres fans contre soi. Malgré cela, Neymar a suffisamment de personnalité pour faire face si c'est nécessaire et démontrer sa valeur, c'est un grand joueur."