Reynald Pedros (ex-OL) vers la Corée du Sud ?

A lire aussi >> Le PSG veut déjà prolonger Colin Dagba, courtisé à l’étranger Interrogé sur une éventuelle prolongation de contrat, le latéral droit de 20 ans a confié qu'il ne songeait pas à l'heure actuelle à signer un nouveau bail. "Je suis sous contrat jusqu'en 2023, ce n'est pas une priorité pour le moment." Rare jeune à faire toujours partie de l'effectif du champion de France, Colin Dagba a disputé trois matches de Ligue 1 depuis le début de saison. "Je mesure le chemin parcouru. J'espère gratter le plus de temps de jeu possible. Thilo (Kehrer) a commencé la saison, Thomas (Meunier) a continué lors du match à Rennes. Moi, j'ai fait une entrée à Rennes et j'ai enchaîné ensuite. C'est une remise en question perpétuelle pour le poste, avec les blessures et les performances. J'ai déjà fait deux matchs titulaires, ça montre que c'est une possibilité pour le coach." Par ailleurs, le jeune défenseur a l’équipe de France dans un coin de sa tête comme il l’a expliqué dans le dit entretien. "C’est sûr que j’y pense, même si je me dis que c’est encore loin et qu’il faut que je travaille pour y arriver. J’aimerais représenter la France rapidement, explique le joueur dans les colonnes du journal francilien. Du moins, un jour, parce que peut-être que ça n’arrivera pas. Avec les Espoirs, on a réussi à se qualifier pour les JO. C’est évidemment un objectif de fin de saison." A lire aussi >> Espoirs : Le verdict est tombé pour Dagba