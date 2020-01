Retour mi-février pour Ousmane Dembélé (FC Barcelone) ?

Selon Sport, Ousmane Dembélé, blessé fin novembre contre Dortmund, pourrait retrouver les terrains contre Naples fin février, en Ligue des Champions. Et même un peu avant.

Blessé en Ligue des Champions face à Dortmund fin novembre, Ousmane Dembélé pourrait retrouver les terrains… dans la même compétition. Voire un peu plus tôt. Sport fait un point sur l’état de santé du Français lundi matin. Le quotidien espagnol explique que l’ailier tricolore, qui était au Camp Nou dimanche soir pour voir le siens s’imposer contre Grenade (1-0) - entre dans la deuxième phase de récupération de sa blessure à la cuisse droite. Soigné dans un premier temps à Doha (Qatar),L’intéressé espère poursuivre sa rééducation et s’entraîner le plus rapidement possible, avec un retour à la compétition envisagé lors de la deuxième semaine de février. Histoire de se remettre en jambes avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions à Naples, le 25 février.