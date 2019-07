Rester ou partir ? Ruben Aguilar (Montpellier) ne ferme aucune porte

Un temps annoncé proche de Monaco, Ruben Aguilar est pour l’instant toujours un joueur de Montpellier. Depuis les Etats-Unis où il participe aux EA Ligue 1 Games, le latéral droit s’est confié sur son avenir.

Aguilar ne veut pas faire le mauvais choix

Il y a quelques semaines, la possibilité de voir l’AS Monaco faire coup double avec Montpellier existait vraiment. Les Monégasques avaient dans le viseur Benjamin Lecomte et Ruben Aguilar pour venir renforcer un effectif encore touché par une dernière saison compliquée. Finalement, seul le portier de l’équipe de France a rejoint le Rocher tandis que son partenaire de chambre dans l’Hérault s’est lui envolé pour les Etats-Unis afin de participer aux EA Ligue 1 Games. Alors coup de bluff ou véritable intérêt monégasque ?« Il y a eu des contacts, a-t-il confié à RMC Sport. Des offres qui ont été refusées. Mais pour l’instant, c’est en stand-by. » Son transfert vers Monaco à demi-avorté, Aguilar n’en reste pas moins attractif sur le marché des transferts. Présent également au tournoi organisé par la LFP, Marseille a pu voir de plus près les prestations de l’ancien Auxerrois. Malgré des finances réduites, les Olympiens se seraient positionnés. « Marseille, c’est un top club français, concède-t-il.Ce qu’on entend peut être faux aussi… Le plus important aujourd’hui, c’est d’être à Montpellier. »Préférant alterner entre le chaud et le froid concernant son avenir, Aguilar ne veut pas se fermer de portes. Malgré deux saisons complètes à la Mosson, celui qui est suivi par le staff de Didier Deschamps ne voit pas d’un mauvais œil la possibilité de rester une année de plus à Montpellier surtout après la saison dernière réussie. « Ici, je suis bien aimé. On me fait confiance. Le président, le staff, le coach, mes coéquipiers aussi, explique-t-il.Je suis très bien ici. » Malgré la perte de Lecomte, le MHSC a montré avec l’arrivée de Téji Savanier ou les achats définitifs d’Andy Delort et Gaëtan Laborde qu’il se voulait ambitieux.