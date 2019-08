Rennes : Une pépite prolonge

✨NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year✨ ⭐️ Leo Messi ⭐️ @Cristiano Ronaldo ⭐️ @VirgilvDijk 🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August 🏆 pic.twitter.com/SLaIUWH62p — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 août 2019

L'attaquant de Liverpool occupe la cinquième place du classement et ne rivalisera pas avec Lionel Messi meilleur buteur de la ligue des champions avec 12 buts en 10 matchs, Christiano Ronaldo, vainqueur de l’UEFA Nations league et Van Djik, finaliste de l'UEFA Nations League et homme du match de la finale de la ligue des champions qui occupent respectivement les 3 premières places.4 Alisson Becker (Liverpool et Brésil) – 57 points 5 Sadio Mané (Liverpool et Sénégal) – 51 points 6 Mohamed Salah (Liverpool et Égypte) – 49 points 7 Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid et Belgique) – 38 points 8 Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus et Pays-Bas) – 27 points 8 Frenkie de Jong (Ajax/Barcelone et Pays-Bas) – 27 points 10 Raheem Sterling (Manchester City et Angleterre) – 12 points Sadio Mané est toutefois nominé pour le titre de meilleur attaquant de l’année avec Christiano Ronaldo et Lionel Messi.