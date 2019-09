Rennes : Stéphan a adoré la réaction des siens

Après une première période moyenne ce dimanche, Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, a aimé la réaction de ses joueurs au retour des vestiaires pour arracher le nul contre Lille (1-1).

Stéphan : « Mieux que jeudi dans le contenu »

Dimanche après-midi, trois jours après son nul contre le Celtic en Ligue Europa , on craignait pour les Rennais qu’ils payent les deux jours de récupération en moins que les Lillois. Finalement, c’est tout l’inverse qui s’est produit, avec des Dogues plus tranchants en première période, et des Bretons de mieux en mieux au fil des minutes. A l’arrivée,« Ce n’est pas qu’une question de courage. Il y a aussi eu de la qualité sur le plan collectif en deuxième période. La première a été à l’avantage de Lille, qui a été meilleur que nous sur le plan collectif, qui a mieux utilisé le ballon.en conférence de presse.Jeudi, le successeur de Sabri Lamouchi avait pointé les manques de son équipe après le nul contre le Celtic . Cette fois, Julien Stéphan a bien aimé le comportement des Rouge et Noir face au LOSC. « Je trouve que c’était mieux que jeudi dans le contenu. Maintenant il va falloir le faire sur un match entier », a déclaré Stéphan, en référence à une première période mal négociée selon lui. « Les joueurs ont tout donné pour aller marquer un deuxième but, on a eu quelques situations mais Lille a aussi très bien défendu à ce moment-là., qui conserve sa place sur la troisième marche du podium après six journées de Ligue 1.