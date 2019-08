Le debrief

Il n'avait alors pas raté une passe. Une mi-temps à 100% quand on joue au milieu et qu'on affronte le PSG, c'est déjà exceptionnel. Alors, quand on l'a vu tenter d'envoyer le ballon dans la surface parisienne, on s'est dit qu'Eduardo Camavinga prenait un risque et qu'il allait connaître son premier raté. Mais la feuille morte déposée sur la tête de Romain Del Castillo était parfaite, comme tout ce que le jeune joueur de 16 ans avait entrepris depuis le début du match. Rennes a alors pris l'avantage pour ne plus le lâcher. Et c'est à cet instant précis que Camavinga s'est fait un nom.

Le PSG était prévenu, et pourtant... Le club de la Capitale sait que Rennes est, avec Lyon, sa plus grande bête noire de l’ère QSI en Ligue 1. Pas plus tard qu’il y a deux semaines, les Rouge et Noir avaient considérablement gêné Paris au Trophée des Champions, quelques semaines après lui avoir soufflé la Coupe de France. Et pourtant, encore une fois, l’équipe de Thomas Tuchel s’est laissée piéger par celle de Julien Stéphan dans une rencontre qui a pas mal rappelé la finale perdue par les Parisiens au Stade de France.Pourquoi ? Parce que le PSG a ouvert le score mais n’a jamais été souverain. Pire que ça, il a été très moyen, voire carrément médiocre, avec un nom énorme de ballons perdus, un déchet technique affligeant et une fébrilité défensive rappelant son inquiétante fin de saison dernière.Au cas par cas, on pourrait passer un temps fou à développer les carences individuelles du champion de France en titre ce dimanche soir. Marquinhos a tout raté, Thomas Meunier a été dépassé, Julian Draxler a été inutile et Alphonse Areola n’a pas fait un arrêt.Mais pire que ça, aucun esprit de révolte et aucun enthousiasme à souligner, comme si le fatalisme et le spleen avait déjà pris possession de ce collectif. Il y a un an, il avait fallu quinze matchs au PSG pour voir sa série de victoire s’arrêter en championnat.En 2019-20, la série ne se sera pas étirée plus d’une semaine. Une statistique qui ne dit rien de la suite de la saison des coéquipiers de Kylian Mbappé . Mais au moment où l’Olympique Lyonnais démarre en trombe, ce raté ne va pas passer inaperçu et va faire naître les plus gros fantasmes.Et parce qu’il y a plusieurs histoires dans l’histoire, ce Rennes-PSG restera aussi le match au cours duquel le jeune Eduardo Camavinga, 16 ans, a changé de dimension. Très intéressant depuis que son entraîneur l’utilise en équipe première, ce pur produit du centre de formation a éclaboussé cette rencontre de son talent avec une faculté à faire de chaque ballon qu’il touche un produit d’orfèvrerie.On le suivra comme on suivra le Stade Rennais, parti cette année encore pour enchanter le Roazhon Park. Car après deux journées, trois clubs comptent six points et Paris n’en est pas, au contraire de Rennes.On pensait les nombreuses pertes estivales rédhibitoires pour se mêler au haut de tableau cette saison. Visiblement, tout reste possible en Ille-et-Vilaine.Une erreur de Da Silva est fatale au Stade Rennais ! En voulant jouer court vers son gardien, le défenseur rennais offre une passe décisive à Cavani, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets dans un angle fermé.Egalisation rennaise signée Niang. Servi dos au but dans la surface par Traoré, l’ancien Caennais réalise un superbe enchaînement en pivot pour tromper Areola d’un tir croisé du gauche. Marquinhos, trop loin au marquage, ne peut que constater les dégâts.Rennes prend l’avantage grâce à Del Castillo ! Ce dernier est à la réception d’une merveille de centre de Camavinga. L’ancien Nîmois échappe à Meunier et profite de l’attentisme d’Areola pour marquer de près de la tête.C’est LE joueur de ce début de saison, et Eduardo Camavinga a tout pour devenir la révélation de la saison. A 16 ans, le jeune milieu rennais ne cesse d’impressionner depuis ses débuts professionnels au printemps dernier. Contre Paris, il a confirmé au très haut niveau. Efficace à la récupération, propre à la relance… et passeur décisif sur une merveille de centre. Un phénomène !Si Rennes a laissé filer Ramy Bensebaini, c’est parce que le club breton a toute confiance en Faitout Maouassa pour assurer dans le couloir gauche de la défense. Revenu d’un prêt encourageant à Nîmes, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé dans les équipes de France de jeunes a été très bon ce dimanche soir. Solide défensivement et tranchant dans ses montées.De retour dans le onze à la faveur de la blessure de Thilo Kehrer, Thomas Meunier n’en a pas profité pour marquer des points. L’arrière droit belge a été étonnamment incapable d’apporter le surnombre offensivement, et a en plus souffert derrière. C’est lui qui laisse Romain Del Castillo prendre de l’avance dans la surface sur le deuxième but rennais. Sa détresse sur le banc à sa sortie en dit long sur son son ressenti.Reconduit en sentinelle, Marquinhos a vécu un match très différent de celui de la semaine dernière. L’international brésilien a semblé perdu sur le terrain, souvent trop bas. Méconnaissable dans les duels, il n’a pas eu l’impact habituel, notamment sur l’action de l’égalisation rennaise où son marquage sur Niang est trop lâche. De manière générale, le Sénégalais l’a beaucoup gêné.Temps agréable – Pelouse excellente: M.Gautier (: M.Niang (45eme) et Del Castillo (48eme) pour Rennes - Cavani (36eme) pour le PSG: Draxler (42eme), Meunier (54eme), Verratti (58eme), Bernat (67eme) et Cavani (88eme) pour le PSGSalin () – H.Traoré (), Gélin (), Da Silva (cap) (), Morel (), Maouassa () - Bourigeaud () puis Léa Siliki (77eme), Camavinga (), Grenier () - Del Castillo () puis Siebatcheu (73eme), M.Niang (: E.Mendy (g), Nyamsi, Boey, Gboho, J.Johansson: J.StéphanAreola () – Meunier () puis Dagba (64eme), Thiago Silva (cap) (), A.Diallo (), Bernat () - Marquinhos (), Verratti (), Draxler () puis Paredes (77eme) - Di Maria () puis Sarabia (64eme), Cavani (), Mbappé (: Bulka (g), I.Gueye, Kouassi, Choupo-Moting: T.Tuchel