Rennes prolonge Eduardo Camavinga

Ce jeudi, Leonardo, le directeur sportif brésilien du PSG, a répondu à diverses questions au sujet de Neymar sur RMC Sport.

Leonardo : « Neymar n’est pas écarté du groupe »

Pas un jour ne passe sans que Neymar n’ait sa place dans l’actualité. Annoncé avec insistance sur le départ, le Brésilien fait actuellement l’objet de négociations compliquées entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Ce que Leonardo a vaguement confirmé jeudi, sans trop se mouiller : «», a-t-il déclaré à RMC Sport. Le directeur sportif du PSG a en revanche été un peu plus bavard sur l’état de santé de son compatriote : « Les choses sont simples, Neymar a été contrôlé par les plus grands médecins et chirurgiens au monde au début de saison et son trait de fracture est complètement consolidé au 5e métatarse. La blessure de Neymar est complètement réglée », a-t-il confirmé.Reste que l’ancien de Santos n’a évidemment pas vécu la même reprise que ses coéquipiers. Et qu’il s’est entraîné à l’écart mercredi, faisant alors naître des rumeurs à ce sujet : « Il n’est pas écarté du groupe, a assuré l’ancien joueur du PSG. Il suit son programme de rééducation personnalisé. C’est un joueur du Paris Saint-Germain, il a encore trois ans de contrat à Paris, il ne faut pas l’oublier. On doit tout analyser, on doit tout régler avant qu’il ne puisse rejouer. » S’il doit reporter le maillot du club francilien, Neymar doit en tout cas avoir une idée de l’accueil qui lui sera réservé, après avoir vu des pancartes très incisives à son égard lors de la première journée face à Nîmes dimanche (3-0). « Neymar a commis des erreurs, a reconnu Leonardo. Vous savez, moi, je ne le connaissais pas avant. Au fil des jours, j’apprends à le connaître.Et sur le terrain, c’est un joueur extraordinaire. » Pourra-t-il encore le montrer en France ? Rien n’est moins sûr.