Rennes : Nzonzi, comme un grand frère pour Camavinga

L’idée fait rêver tous les férus du ballon rond : réunir les deux géants du football mondialetsous la même vareuse ! Ce serait pourtant l’ambition ultime des dirigeants de la. En effet, et alors que le numéro 10 catalan a officiellement clamé son intention de quitter ledès cet été,révèle ce weekend que la "Vieille Dame" se serait renseignée auprès du clan du génie argentin. >> Lionel Messi a annoncé au FC Barcelone son intention de quitter le club ! Un appel téléphonique aurait eu lieu cette semaine entre les dirigeants piémontais et le père et agent de la star argentine,affirme notamment qu’il a aussi été question d'une éventuelle intervention de la firme allemande, équipementier du champion de Serie A et qui sponsorise le capitaine du Barça.Il convient de noter toutefois que si les champions d’Italie se sont donc bien positionnés, ils partent avec une longueur de retard sur– destination la plus plausible pour le moment -, et le, où "La Pulga" a plusieurs contacts dans l’effectif. >> Manchester City, PSG, Inter... Quelle destination pour La Pulga ? Affaire à suivre…