Rennes : Nzonzi (AS Rome) va arriver

Selon Sky Italia, l’Inter Milan va tenter de recruter Islam Slimani, l’attaquant de Leicester prêté à Monaco, dans les dernières heures du Mercato hivernal.

Une compensation réclamée par Monaco pour Slimani ?

Après avoir recruté Christian Eriksen, Ashley Young et Victor Moses, l’Inter Milan veut boucler son recrutement basé sur l’expérience avec une doublure pour Romelu Lukaku. Un rôle qui a longtemps semblé destiné à Olivier Giroud, finalement proche de rejoindre la Lazio. Et qui va être proposé à Islam Slimani dans les dernières heures du Mercato hivernal, à en croire Sky Italia. Le média italien explique que le club milanaisbloqué par le Genoa. Prêté à Monaco par Leicester depuis le début de saison, l’ancien du Sporting Lisbonne se cherche, lui, une porte de sortie, tant sa situation s’est dégradée en interne après des débuts rêvés.Avec Slimani, l’Inter s’assurerait l’arrivée d’un joueur capable de faire souffler son buteur belge, alors qu’Alexis Sanchez peine de son côté à donner satisfaction dans la rotation.Reste, toutefois, à convaincre Fixes et Monégasques d’une telle opération. Ce qui ne sera pas simple. Footmercato expliquait en effet jeudi que Tottenham, un temps très intéressé par le buteur de 31 ans - s’est rétracté quand l’ASM a demandé une compensation financière de 2,5 millions d’euros pour casser ce prêt cet hiver. Le temps est compté…