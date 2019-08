Rennes « n’était pas venu en victime » réagit Julian Stéphan après le Trophée des Champions contre le PSG

Inquiété par Rennes lors du Trophée des Champions, le PSG n'est pas pour autant inquiétant d'après Thomas Tuchel. L'entraîneur des champions de France a salué la réaction de ses joueurs après avoir concédé l'ouverture du score.



Mbappé : « Dans l’esprit, on a vu qu’on y était »

Le PSG est resté sur la lancée de sa fin de saison dernière. Mais il a toutefois assuré l’essentiel samedi lors du Trophée des Champions, en dominant Rennes (2-1) et en s’adjugeant ce titre pour la 9eme fois de son histoire, la 7eme de suite. Deux nouveaux records battus, pour le plus grand bonheur de Thomas Tuchel , qui a néanmoins reconnu que son équipe fonctionnait toujours sur courant alternatif. « On peut améliorer les dix premières et les dix dernières minutes, a expliqué l’entraîneur parisien en conférence de presse après le match. Entre les deux, on a contrôlé, et c'était très bien. Je suis très content. » Y compris du rendement offensif de son groupe, qui a longtemps buté sur le bloc bas aligné par les Rennais. « Ils jouent en 5-3-2. Qu'est-ce que vous attendiez ?C'est top. On doit être patients. »Les Parisiens l’ont été pour finir par trouver la faille, par Kylian Mbappé d’abord dans le jeu, puis par Angel Di Maria sur un coup-franc dont il s’est fait une spécialité. Ce qui n’a pas empêché le PSG de se faire peur en fin de match. « Il y a encore quelques imperfections, mais dans l’esprit, on a vu qu’on y était, a souligné Mbappé au micro de beIN Sports. On a souffert en fin de match, mais on était là tous ensemble. On s’est battus, on a tout donné. » « C'est toujours mieux de gagner, spécialement quand tu as mérité de gagner, a confirmé Tuchel. On a totalement mérité de gagner. (…) On a gagné après avoir été menés. C'est le bon état d'esprit.. Ce n'est pas parfait, mais nous sommes là où on doit être. On a des choses à améliorer, et à continuer. C'était un très bon début. » Avec désormais dans le viseur la réception de Nîmes dimanche prochain pour l’ouverture de la saison de L1.